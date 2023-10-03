Анна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1850

Сын: Ванчин Сидор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Большое Самарино, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка Господина Ипполита Петровского
Смерть
Неизвестно
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