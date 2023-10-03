Анна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1850
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Большое Самарино, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка Господина Ипполита Петровского
Смерть
Неизвестно