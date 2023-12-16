Бугаец Павел Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1880 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Рождение ребёнка
07.12.1882 ст.
Мать ребёнка: Бугаец Анастасия Григорьевна
Восприемник
27.12.1882 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Степан Тимофеевич Романченко
Рождение ребёнка
07.09.1885 ст.
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Бугаец Анастасия Григорьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PZ-P?i=299&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.12.1901 ст.
Мать ребёнка: Бугаец Анастасия Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно