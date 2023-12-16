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Бугаец Павел Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1880 ст.

Жена: Бугаец Анастасия Григорьевна

Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Рождение ребёнка
07.12.1882 ст.

Сын: Бугаец Даниил Павлович

Мать ребёнка: Бугаец Анастасия Григорьевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
27.12.1882 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Степан Тимофеевич Романченко
Рождение ребёнка
07.09.1885 ст.

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Бугаец Анастасия Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PZ-P?i=299&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.12.1901 ст.

Сын: Бугаец Степан Павлович

Мать ребёнка: Бугаец Анастасия Григорьевна

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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