Самосейко Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самосейко Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1950

Дата смерти

08.10.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1974

Сын: Самосейко Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Самосейко Татьяна Львовна

Рождение ребёнка
15.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самосейко Татьяна Львовна

Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Смерть
08.10.1998
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