Самосейко Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1950
Дата смерти08.10.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1974
Сын: Самосейко Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Самосейко Татьяна Львовна
Рождение ребёнка
15.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самосейко Татьяна Львовна
Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Смерть
08.10.1998