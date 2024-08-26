Калашникова (Гаршенина) Мария Никитина 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калашникова (Гаршенина) Мария Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Гаршенин Никита Лукьянов

Мать: Гаршенина Степанида

удельный крестьянин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Никифор Прокопиев

Отец ребёнка: Калашников Прокопий Андреевич

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Никита Прокопиев

Отец ребёнка: Калашников Прокопий Андреевич

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Калашников Андрей Прокопиев

Отец ребёнка: Калашников Прокопий Андреевич

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.10.1853

Муж: Калашников Прокопий Андреевич

государственный крестьянин
Рождение ребёнка
01.10.1855

Сын: Калашников Роман Прокопиев

Отец ребёнка: Калашников Прокопий Андреевич

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.06.1861

Сын: Калашников Леонтий Прокопиев

Отец ребёнка: Калашников Прокопий Андреевич

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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