Калашникова (Гаршенина) Мария Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Гаршенин Никита Лукьянов
Мать: Гаршенина Степанида
удельный крестьянин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Никифор Прокопиев
Отец ребёнка: Калашников Прокопий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Никита Прокопиев
Отец ребёнка: Калашников Прокопий Андреевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Калашников Андрей Прокопиев
Отец ребёнка: Калашников Прокопий Андреевич
Бракосочетание
28.10.1853
государственный крестьянин
Рождение ребёнка
01.10.1855
Сын: Калашников Роман Прокопиев
Отец ребёнка: Калашников Прокопий Андреевич
Рождение ребёнка
15.06.1861
Сын: Калашников Леонтий Прокопиев
Отец ребёнка: Калашников Прокопий Андреевич
Смерть
Неизвестно