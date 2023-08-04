Кульков Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульков Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кульков Евгений

Мать: Галина

Рождение ребёнка
08.08.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Красноармейск
Рождение ребёнка
23.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Красноармейск
Рождение ребёнка
05.07.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Красноармейск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина