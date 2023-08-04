Кульков Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кульков Евгений
Мать: Галина
Рождение ребёнка
08.08.2012
Красноармейск
Рождение ребёнка
23.05.2014
Красноармейск
Рождение ребёнка
05.07.2022
Красноармейск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина