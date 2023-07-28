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Голованев Семен Васильевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Голованев Василий Демьянович

Мать: Голованева Марфа Осиповна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Голованева Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Василиса Семеновна

Мать ребёнка: Голованева Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Голованева Екатерина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голованева Екатерина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голованева 1-й брак

Смерть
Неизвестно