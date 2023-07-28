Голованев Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Голованева Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Василиса Семеновна
Мать ребёнка: Голованева Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Голованева Екатерина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голованева 1-й брак
Смерть
Неизвестно