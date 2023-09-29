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Вербанова Пелагея Зиновьевна
Вербанова Пелагея Зиновьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Пол
Женский
Отец
Вербанов Зиновий Дмитриевич
1911 г.р.
Мать
Вербанова Мария Дмитриевна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Вербанов Зиновий Дмитриевич
Мать:
Вербанова Мария Дмитриевна
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