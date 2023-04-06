Малова (Малоземова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти04.04.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Малоземовъ Потапъ
Мать: Малоземова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Маловъ Харлампій
Отец ребёнка: Маловъ Василий
Рождение ребёнка
1822
Сын: Маловъ Николай
Отец ребёнка: Маловъ Василий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Маловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Маловъ Василий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Гусева Афимья
Отец ребёнка: Маловъ Василий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Маловъ Кузьма
Отец ребёнка: Маловъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маловъ Василий
Смерть
04.04.1883