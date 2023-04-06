Малова (Малоземова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малова (Малоземова) Авдотья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1793

Дата смерти

04.04.1883

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Малоземовъ Потапъ

Мать: Малоземова Марфа Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Сын: Маловъ Харлампій

Отец ребёнка: Маловъ Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Маловъ Николай

Отец ребёнка: Маловъ Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Маловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Маловъ Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Гусева Афимья

Отец ребёнка: Маловъ Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Маловъ Кузьма

Отец ребёнка: Маловъ Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маловъ Василий

Смерть
04.04.1883
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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