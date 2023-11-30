Иванов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Егор

Иванов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Алексей Егорович

Мать ребёнка: Иванова Матрёна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ньургустана Егорович

Мать ребёнка: Иванова Матрёна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван Егорович

Мать ребёнка: Иванова Матрёна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Матрёна Егоровна

Смерть
Неизвестно
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