Везигина Евдокия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1803
Сын: Везигин Петр Иванов
Отец ребёнка: Везигин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Везигин Павел Иванов
Отец ребёнка: Везигин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Везигин Давыд Иванов
Отец ребёнка: Везигин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Везигин Иван Иванов
Рождение ребёнка
30.12.1814
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Везигин Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Везигин Егор Иванов
Отец ребёнка: Везигин Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Везигин Иван Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смоленский, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно