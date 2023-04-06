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Везигина Евдокия Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1803

Сын: Везигин Петр Иванов

Отец ребёнка: Везигин Иван Иванов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Везигин Павел Иванов

Отец ребёнка: Везигин Иван Иванов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Везигин Давыд Иванов

Отец ребёнка: Везигин Иван Иванов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Везигин Алексей Иванов

Отец ребёнка: Везигин Иван Иванов

Рождение ребёнка
30.12.1814

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Везигин Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Везигин Егор Иванов

Отец ребёнка: Везигин Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Везигин Иван Иванов

Место жительства
Неизвестно
Смоленский, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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