Асанова Татьяна Леонтева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти28.11.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 18
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Асанова Василиса Гаврилова
Отец ребёнка: Асанов Гаврило Фролов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 18
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Асанов Гаврило Фролов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 18
Рождение ребёнка
1858
Сын: Асанов Иван Гаврилов
Отец ребёнка: Асанов Гаврило Фролов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 18
Рождение ребёнка
1861 ст.
Сын: Асанов Константин Гаврилов
Отец ребёнка: Асанов Гаврило Фролов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 135
Смерть
28.11.1906 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 97 Стр. 360 крестьянская вдова