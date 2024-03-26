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Асанова Татьяна Леонтева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

28.11.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Гаврило Фролов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 18
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Асанова Василиса Гаврилова

Отец ребёнка: Асанов Гаврило Фролов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 18
Рождение ребёнка
1857

Сын: Асанов Григорий Гаврилов

Отец ребёнка: Асанов Гаврило Фролов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 18
Рождение ребёнка
1858

Сын: Асанов Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Асанов Гаврило Фролов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 18
Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Асанов Константин Гаврилов

Отец ребёнка: Асанов Гаврило Фролов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 135
Смерть
28.11.1906 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 97 Стр. 360 крестьянская вдова

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