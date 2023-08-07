Орлова (Вашкевич) АНАСТАСИЯ СТАНИСЛАВОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова (Вашкевич) АНАСТАСИЯ СТАНИСЛАВОВНА

Орлова (Вашкевич) АНАСТАСИЯ СТАНИСЛАВОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: ТАТЬЯНА ФЁДОРОВНА

Отец ребёнка: Орлов ФЁДОР ПЕТРОВИЧ

Рождение ребёнка
1867

Сын: Орлов ПЁТР ФЁДОРОВИЧ

Отец ребёнка: Орлов ФЁДОР ПЕТРОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов ФЁДОР ПЕТРОВИЧ

Смерть
Неизвестно