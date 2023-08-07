Орлова (Вашкевич) АНАСТАСИЯ СТАНИСЛАВОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: ТАТЬЯНА ФЁДОРОВНА
Отец ребёнка: Орлов ФЁДОР ПЕТРОВИЧ
Рождение ребёнка
1867
Сын: Орлов ПЁТР ФЁДОРОВИЧ
Отец ребёнка: Орлов ФЁДОР ПЕТРОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов ФЁДОР ПЕТРОВИЧ
Смерть
Неизвестно