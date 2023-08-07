Орлов ФЁДОР ПЕТРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов ФЁДОР ПЕТРОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Орлов ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ

Мать: Орлова ПЕЛАГЕЯ ЕФИМОВНА

Рождение ребёнка
1862

Дочь: ТАТЬЯНА ФЁДОРОВНА

Мать ребёнка: Орлова АНАСТАСИЯ СТАНИСЛАВОВНА

Рождение ребёнка
1867

Сын: Орлов ПЁТР ФЁДОРОВИЧ

Мать ребёнка: Орлова АНАСТАСИЯ СТАНИСЛАВОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова АНАСТАСИЯ СТАНИСЛАВОВНА

Смерть
1897
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