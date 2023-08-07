Орлов ФЁДОР ПЕТРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Орлов ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ
Мать: Орлова ПЕЛАГЕЯ ЕФИМОВНА
Рождение ребёнка
1862
Дочь: ТАТЬЯНА ФЁДОРОВНА
Мать ребёнка: Орлова АНАСТАСИЯ СТАНИСЛАВОВНА
Рождение ребёнка
1867
Сын: Орлов ПЁТР ФЁДОРОВИЧ
Мать ребёнка: Орлова АНАСТАСИЯ СТАНИСЛАВОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1897