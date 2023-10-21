Сухоруков ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухоруков ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1936

Сын: Сухоруков Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Сухорукова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Сухорукова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухоруков Дмитрий

Мать ребёнка: Сухорукова Евдокия

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