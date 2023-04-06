Шороховъ Порфирий
Место рождения
Дата рождения20.02.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1833
Отец: Шороховъ-Горшковъ Алексей
Бракосочетание
23.08.1853
Жена: Шорохова Авдотья
Рождение ребёнка
20.04.1857
Сын: Шороховъ Федоръ
Мать ребёнка: Шорохова Авдотья
Рождение ребёнка
25.09.1859
Сын: Шороховъ Иванъ
Мать ребёнка: Шорохова Авдотья
Рождение ребёнка
26.09.1862
Сын: Шороховъ Михаилъ
Мать ребёнка: Шорохова Авдотья