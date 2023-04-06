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Шороховъ Порфирий

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.02.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1833

Отец: Шороховъ-Горшковъ Алексей

Мать: Шорохова Авдотья Федорова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.08.1853

Жена: Шорохова Авдотья

Рождение ребёнка
20.04.1857

Сын: Шороховъ Федоръ

Мать ребёнка: Шорохова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1859

Сын: Шороховъ Иванъ

Мать ребёнка: Шорохова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1862

Сын: Шороховъ Михаилъ

Мать ребёнка: Шорохова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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