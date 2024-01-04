Ens Helena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ens Helena

Место рождения

Probably Russia

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Probably Russia
Рождение ребёнка
03.05.1841

Дочь: Elisabeth

Отец ребёнка: Ens Aron

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ens Aron

South Russia
Смерть
Неизвестно
Russia
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