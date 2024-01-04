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Ens Helena
Ens Helena
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Древо
Место рождения
Probably Russia
Дата рождения
Около 1815
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Ens Aron
Около 1810 г.р.
Дети
(Ens) Elisabeth
1841 г.р.
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ИМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Probably Russia
Рождение ребёнка
03.05.1841
Дочь:
Elisabeth
Отец ребёнка:
Ens Aron
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Ens Aron
South Russia
Смерть
Неизвестно
Russia
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