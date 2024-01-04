Рянин Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРянин Василий Яковлевич

Рянин Василий Яковлевич

Место рождения

Лехтово, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рянин Яков Андреевич

Мать: Рянина Пелагея Егоровна

Лехтово, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.01.1911

Дочь: Рянина Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Рянина Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
06.12.1912

Сын: Рянин Федор Васильевич

Мать ребёнка: Рянина Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рянина Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Лехтово, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close