Рянин Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рянин Яков Андреевич
Мать: Рянина Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
02.01.1911
Дочь: Рянина Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Рянина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
06.12.1912
Мать ребёнка: Рянина Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно