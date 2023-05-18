Манске Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манске Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1953

Сын: Манский Владимир Альбертович

Отец ребёнка: Манске Альберт Теодорович

Рождение ребёнка
17.08.1957

Дочь: Иванкова Лидия Альбертовна

Отец ребёнка: Манске Альберт Теодорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манске Альберт Теодорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манске Виктор Альбертович

Отец ребёнка: Манске Альберт Теодорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудка Валентина Альбертовна

Отец ребёнка: Манске Альберт Теодорович