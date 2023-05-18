Манске Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1953
Сын: Манский Владимир Альбертович
Отец ребёнка: Манске Альберт Теодорович
Рождение ребёнка
17.08.1957
Дочь: Иванкова Лидия Альбертовна
Отец ребёнка: Манске Альберт Теодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манске Виктор Альбертович
Отец ребёнка: Манске Альберт Теодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудка Валентина Альбертовна
Отец ребёнка: Манске Альберт Теодорович