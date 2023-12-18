Шайдурова -- Евдокия Зотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1860
Сын: Шайдуров Николай Борисович
Отец ребёнка: Шайдуров Борис Спиридонович
Рождение ребёнка
20.04.1862
Сын: Шайдуров Георгий Борисович
Отец ребёнка: Шайдуров Борис Спиридонович
Рождение ребёнка
10.06.1863
Сын: Шайдуров Константин Борисович
Отец ребёнка: Шайдуров Борис Спиридонович
Рождение ребёнка
02.03.1875
Сын: Шайдуров Кондрат Борисович
Отец ребёнка: Шайдуров Борис Спиридонович
Рождение ребёнка
18.09.1877
Дочь: Шайдурова Вера Борисовна
Отец ребёнка: Шайдуров Борис Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно