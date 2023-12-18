Шайдурова -- Евдокия Зотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдурова -- Евдокия Зотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1860

Сын: Шайдуров Николай Борисович

Отец ребёнка: Шайдуров Борис Спиридонович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.04.1862

Сын: Шайдуров Георгий Борисович

Отец ребёнка: Шайдуров Борис Спиридонович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.06.1863

Сын: Шайдуров Константин Борисович

Отец ребёнка: Шайдуров Борис Спиридонович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.03.1875

Сын: Шайдуров Кондрат Борисович

Отец ребёнка: Шайдуров Борис Спиридонович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.09.1877

Дочь: Шайдурова Вера Борисовна

Отец ребёнка: Шайдуров Борис Спиридонович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайдуров Борис Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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