Кондюрина (Сюткина) Евдокия Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Сюткин Михей
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Кондюрин Ефрем Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858