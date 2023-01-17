Кондюрина (Сюткина) Евдокия Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Сюткина) Евдокия Михеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Сюткин Михей

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1814

Муж: Кондюрин Ефрем Григорьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кондюрин Иван Ефремович

Отец ребёнка: Кондюрин Ефрем Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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