Кокорев Осип Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорев Осип Егорович

Место рождения

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Кокорев Егор Федорович

Мать: Кокорева ?

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Авдотья Осипова

Мать ребёнка: Кокорева Екатерина

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кокорев Алексей Осипович

Мать ребёнка: Кокорева Екатерина

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорева Екатерина

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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