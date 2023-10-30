Кокорев Осип Егорович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Кокорев Егор Федорович
Мать: Кокорева ?
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Авдотья Осипова
Мать ребёнка: Кокорева Екатерина
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Кокорева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорева Екатерина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно