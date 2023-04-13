Елизарова Агриппина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти25.02.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1843
Отец ребёнка: Елизаров Мирон Иванович
Рождение ребёнка
03.06.1851
Дочь: Куриленко Мария Мироновна
Отец ребёнка: Елизаров Мирон Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1853
Сын: Елизаров Гавриил Миронович
Отец ребёнка: Елизаров Мирон Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1853
Сын: Елизаров Михаил Миронович
Отец ребёнка: Елизаров Мирон Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1858
Отец ребёнка: Елизаров Мирон Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1860
Дочь: Ольга Мироновна
Отец ребёнка: Елизаров Мирон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.02.1863
Причина смерти: роды