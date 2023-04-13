Елизарова Агриппина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизарова Агриппина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

25.02.1863

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1843

Сын: Елизаров Архип Миронович

Отец ребёнка: Елизаров Мирон Иванович

Рождение ребёнка
03.06.1851

Дочь: Куриленко Мария Мироновна

Отец ребёнка: Елизаров Мирон Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1853

Сын: Елизаров Гавриил Миронович

Отец ребёнка: Елизаров Мирон Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1853

Сын: Елизаров Михаил Миронович

Отец ребёнка: Елизаров Мирон Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1858

Сын: Елизаров Семен Миронович

Отец ребёнка: Елизаров Мирон Иванович

Рождение ребёнка
05.06.1860

Дочь: Ольга Мироновна

Отец ребёнка: Елизаров Мирон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елизаров Мирон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.02.1863
Причина смерти: роды
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