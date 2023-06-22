Паршуков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршуков Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паршуков Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паршуков Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно