Муллов Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуллов Иван Сергеевич

Муллов Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Муллов Сергей Павлович

Мать: Муллова Олимпиада Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Рысаева Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Муллова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муллова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Муллова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муллов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Муллова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муллова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муллова Мария Михайловна

Смерть
1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close