Муллов Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1985
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Муллов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Рысаева Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Муллова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муллова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Муллова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муллов Юрий Иванович
Мать ребёнка: Муллова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муллова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муллова Мария Михайловна
Смерть
1985