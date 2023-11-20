Сосновский Константин Петров Заркуп Сын (Метрика-Св Брака Ланин-Карташова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосновский Константин Петров Заркуп Сын (Метрика-Св Брака Ланин-Карташова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сосновский Петр Николаевич

Мать: Сосновская Александра Петрова

Поручитель
30.03.1885
Зарайск, Зарайск, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/a0eaea7a-c130-447c-8958-06a47d91182e/192 метрика о браке 1885 31 марта Николай Александров Ланин Серафима Иванова Карташева Мартъ ......................................... Показать все
Смерть
Неизвестно
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