Сосновский Константин Петров Заркуп Сын (Метрика-Св Брака Ланин-Карташова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Поручитель
30.03.1885
Зарайск, Зарайск, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/a0eaea7a-c130-447c-8958-06a47d91182e/192 метрика о браке 1885 31 марта Николай Александров Ланин Серафима Иванова Карташева Мартъ ......................................... Показать все
Смерть
Неизвестно