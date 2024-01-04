Сосновский Петр Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Рождение ребёнка
03.08.1864
Сын: Сосновский Александр Петров Заркуп3Г Купеческого Сына Сын
Мать ребёнка: Сосновская Александра Петрова
Рождение ребёнка
02.02.1875
Сын: Сосновский Дмитрий Петров
Мать ребёнка: Сосновская Александра Петрова
https://ya.ru/archive/catalog/c90d2ef2-e20d-4f30-9cdc-7045b6699d42/159 - метрика о рождении - 1875
Рождение ребёнка
28.09.1876
Дочь: Надежда Петрова
Мать ребёнка: Сосновская Александра Петрова
https://ya.ru/archive/catalog/1fb4da5f-db24-427c-94d4-7d26995ac98f/73
Поручитель
31.03.1885
https://ya.ru/archive/catalog/a0eaea7a-c130-447c-8958-06a47d91182e/192 метрика о браке 1885 31 марта Николай Александров Ланин Серафима Иванова Карташева Мартъ ......................................... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сосновский Николай Петров Заркуп2Ги Сын
Мать ребёнка: Сосновская Александра Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно