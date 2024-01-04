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Сосновский Петр Николаевич

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Сосновский Николай Иванов (См Метрику Вн Веры)

Мать: Сосновская Любовь Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
03.08.1864

Сын: Сосновский Александр Петров Заркуп3Г Купеческого Сына Сын

Мать ребёнка: Сосновская Александра Петрова

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
02.02.1875

Сын: Сосновский Дмитрий Петров

Мать ребёнка: Сосновская Александра Петрова

Зарайск, Зарайск, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/c90d2ef2-e20d-4f30-9cdc-7045b6699d42/159 - метрика о рождении - 1875
Рождение ребёнка
28.09.1876

Дочь: Надежда Петрова

Мать ребёнка: Сосновская Александра Петрова

Зарайск, Зарайск, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/1fb4da5f-db24-427c-94d4-7d26995ac98f/73
Поручитель
31.03.1885
Зарайск, Зарайск, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/a0eaea7a-c130-447c-8958-06a47d91182e/192 метрика о браке 1885 31 марта Николай Александров Ланин Серафима Иванова Карташева Мартъ ......................................... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сосновский Николай Петров Заркуп2Ги Сын

Мать ребёнка: Сосновская Александра Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сосновский Константин Петров Заркуп Сын (Метрика-Св Брака Ланин-Карташова)

Мать ребёнка: Сосновская Александра Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосновская Александра Петрова

Смерть
Неизвестно
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