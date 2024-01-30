Лисичиха Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти19.11.1787 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Дата рождения исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1787-1789 гг.
Смерть
19.11.1787 ст.
Причина смерти не указана.
Место жительства
С 1787
В Исповедальных ведомостях за 1786 г. не упоминается. За 1787 г. и 1789 г. - упоминается.