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Лисичиха Евдокия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

19.11.1787 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1754 г.р.

Мать

С 1759 по 1768 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Лисиха Филипп Иванович

Мать: Лисичиха Татьяна Максимовна

Дата рождения исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1787-1789 гг.
Смерть
19.11.1787 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти не указана.
Место жительства
С 1787
Очкино, Сумська область
В Исповедальных ведомостях за 1786 г. не упоминается. За 1787 г. и 1789 г. - упоминается.
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