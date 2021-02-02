(Третьякова) Лидия Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.12.1931
Дата смерти02.02.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1931
Отец: Третьяков Иван
Мать: Третьякова Васса
Россия
Рождение ребёнка
01.06.1962
Дочь: Бадяева Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Пастырев Алексей Иванович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Пастырев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пастырев Виктор
Отец ребёнка: Пастырев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малиновская Галина
Отец ребёнка: Пастырев Алексей Иванович
Смерть
02.02.2021