(Третьякова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Третьякова) Лидия Ивановна

Место рождения

Россия

Дата рождения

01.12.1931

Дата смерти

02.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1931

Отец: Третьяков Иван

Мать: Третьякова Васса

Россия
Рождение ребёнка
01.06.1962

Дочь: Бадяева Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Пастырев Алексей Иванович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Пастырев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пастырев Виктор

Отец ребёнка: Пастырев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малиновская Галина

Отец ребёнка: Пастырев Алексей Иванович

Смерть
02.02.2021