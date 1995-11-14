Кондаурова (Хитрова) Татьяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1934
Дата смерти14.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1934
Отец: Хитров Фёдор Андреевич
Мать: Хитрова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
27.10.1954
Дочь: Попкова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Кондауров Василий Андрианович
Рождение ребёнка
28.10.1955
Дочь: Кожухова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Кондауров Василий Андрианович
Смерть
14.11.1995