Кондаурова (Хитрова) Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондаурова (Хитрова) Татьяна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1934

Дата смерти

14.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1934

Отец: Хитров Фёдор Андреевич

Мать: Хитрова Мария Антоновна

Рождение ребёнка
27.10.1954

Дочь: Попкова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Кондауров Василий Андрианович

Рождение ребёнка
28.10.1955

Дочь: Кожухова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Кондауров Василий Андрианович

Смерть
14.11.1995
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