Мария Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти18.09.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Александра Романова
Отец ребёнка: Астапенков Роман Гаврилов
Рождение ребёнка
27.12.1801
Сын: Астапенков Стефан Романов
Отец ребёнка: Астапенков Роман Гаврилов
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807
Дочь: Анна Романова
Отец ребёнка: Астапенков Роман Гаврилов
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.1830
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.