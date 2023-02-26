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Мария Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

18.09.1830

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Александра Романова

Отец ребёнка: Астапенков Роман Гаврилов

Рождение ребёнка
27.12.1801

Сын: Астапенков Стефан Романов

Отец ребёнка: Астапенков Роман Гаврилов

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807

Дочь: Анна Романова

Отец ребёнка: Астапенков Роман Гаврилов

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астапенков Роман Гаврилов

Смерть
18.09.1830
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
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