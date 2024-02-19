Волков Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FXH2?i=161&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Спасское, Сумська область
Смерть
Неизвестно