Волков Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1887 ст.

Жена: Котенко \\ Волкова Ксения Евдокимовна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FXH2?i=161&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Спасское, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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