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Помыкалов Архип Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Помыкалов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Помыкалов Михаил Архипович

Мать ребёнка: Помыкалова Василиса

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Помыкалова Агафья Архиповна

Мать ребёнка: Помыкалова Василиса

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Помыкалов Петр Архипович

Мать ребёнка: Помыкалова Василиса

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Помыкалова Ирина Архиповна

Мать ребёнка: Помыкалова Василиса

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Помыкалова Василиса

Смерть
Неизвестно
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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