Помыкалов Архип Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Помыкалов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Помыкалов Михаил Архипович
Мать ребёнка: Помыкалова Василиса
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Помыкалова Агафья Архиповна
Мать ребёнка: Помыкалова Василиса
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Помыкалова Василиса
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Помыкалова Ирина Архиповна
Мать ребёнка: Помыкалова Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Помыкалова Василиса
Смерть
Неизвестно