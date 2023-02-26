Марфа Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Игнат Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Андреев
д.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Андреев
Рождение ребёнка
08.03.1808
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Андреев
д.Новые Галиски
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Андреев
Смерть
Неизвестно