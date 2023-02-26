Марфа Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Игнат Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Андреев

д.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Андреев

Рождение ребёнка
08.03.1808

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Андреев

д.Новые Галиски
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Андреев

Смерть
Неизвестно
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