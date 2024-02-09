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Матвей Федорович

Место рождения

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Федор Емельянович

Мать: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Анна Даниловна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Моденов Михаил Матфеев

Мать ребёнка: Анна Даниловна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Моденов Григорий Матфеев

Мать ребёнка: Анна Даниловна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1784
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