Матвей Федорович
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Федор Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Елена Матвеевна
Мать ребёнка: Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Анна Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Даниловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1784