Коваленко Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Виталий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1983

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1983

Отец: Коваленко Валерий

Мать: Коваленко Людмила

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