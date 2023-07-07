Катаева Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаева Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перминова Елизавета Евгеньевна

Отец ребёнка: Перминов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перминова Аполлинария Евгеньевна

Отец ребёнка: Перминов Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перминов Евгений Александрович