Агапия Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1844
Дочь: Татьяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Никифорович
Рождение ребёнка
25.05.1845
Дочь: Елена Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Никифорович
Рождение ребёнка
03.03.1848
Дочь: Матрена Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Никифорович
Рождение ребёнка
20.10.1850
Сын: Егор Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Никифорович
Смерть
Неизвестно