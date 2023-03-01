Агапия Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапия Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1844

Дочь: Татьяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.05.1845

Дочь: Елена Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.03.1848

Дочь: Матрена Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.10.1850

Сын: Егор Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Никифорович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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