Chartoryski Casimir — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Chartoryski Casimir

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1674 г.р.

Мать

1671 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Czartoryski H. Pogoń Litewska Kazimierz

Мать: Czartoryska Izabela Elżbieta

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