Гребельников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребельников Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребельникова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребельников Николай Николаевич

Мать ребёнка: Гребельникова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Троценко Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Гребельникова Анна Афанасьевна

Новоминская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребельникова Анна Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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