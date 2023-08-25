Чурин Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чурин Алексей Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Dekhin екатерина павловна
Мать ребёнка: Чурина Елизавета Николаевна
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно