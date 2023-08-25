Чурин Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурин Павел Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чурин Алексей Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Dekhin екатерина павловна

Мать ребёнка: Чурина Елизавета Николаевна

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурина Елизавета Николаевна

Смерть
Неизвестно
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