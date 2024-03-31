Корнилов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнилов Иван

Корнилов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1879

Сын: Корнилов Андрей

Мать ребёнка: Семенова Екатерина

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1881

Сын: Корнилов Федор

Мать ребёнка: Семенова Екатерина

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1883

Сын: Корнилов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Семенова Екатерина

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1898

Сын: Корнилов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Семенова Екатерина

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.