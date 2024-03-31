Корнилов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1879
Сын: Корнилов Андрей
Мать ребёнка: Семенова Екатерина
Рождение ребёнка
13.02.1881
Сын: Корнилов Федор
Мать ребёнка: Семенова Екатерина
Рождение ребёнка
1883
Сын: Корнилов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Семенова Екатерина
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Семенова Екатерина
Смерть
Неизвестно