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Чуркин Тит Ильин

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: Чуркин Илья

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Чуркин Павел Титов

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1872

Дочь: Левашева Евдокия Титова

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Чуркин Сергей Титов

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Чуркин Алексей Титов

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Чуркин Тимофей Титов

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Феврония Титова

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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