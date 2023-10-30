Чуркин Тит Ильин
Место рождения
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Отец: Чуркин Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Чуркин Павел Титов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1872
Дочь: Левашева Евдокия Титова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Чуркин Сергей Титов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Чуркин Алексей Титов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Чуркин Тимофей Титов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Феврония Титова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно