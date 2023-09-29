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Марьин Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1923

Дата смерти

28.01.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

1888 г.р.

Дети

1948 г.р.
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1957 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1923

Отец: Марьин Александр Лаврентьевич

Мать: Марьина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
09.08.1948

Дочь: Карпова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Марьина Любовь Александровна

Рождение ребёнка
01.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марьина Любовь Александровна

Рождение ребёнка
?.01.1957

Дочь: Ираида Ивановна

Мать ребёнка: Марьина Любовь Александровна

Рождение ребёнка
21.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марьина Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марьина Любовь Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Участник ВОВ, дошел до Берлина
Смерть
28.01.1972
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