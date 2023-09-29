Марьин Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1923
Дата смерти28.01.1972
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1923
Рождение ребёнка
09.08.1948
Дочь: Карпова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Марьина Любовь Александровна
Рождение ребёнка
01.01.1955
Рождение ребёнка
?.01.1957
Дочь: Ираида Ивановна
Мать ребёнка: Марьина Любовь Александровна
Рождение ребёнка
21.09.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Участник ВОВ, дошел до Берлина
Смерть
28.01.1972