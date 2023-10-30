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Левашов Василий Павлов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

23.04.1913

Дата смерти

01.07.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1913

Отец: Левашов Павел Федоров

Мать: Левашева Мария Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
24.04.1913
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:села Нережи крестьянин Димитрий Феодотов Баев и села Калабино крестьянка Пелагея Иванова Левашева | Богородицкая церковь
Смерть
01.07.1913
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от слабости
Похороны
Неизвестно
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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