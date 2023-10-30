Левашов Василий Павлов
Место рождения
Дата рождения23.04.1913
Дата смерти01.07.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1913
Отец: Левашов Павел Федоров
Мать: Левашева Мария Петрова
Крещение
24.04.1913
Godparents:села Нережи крестьянин Димитрий Феодотов Баев и села Калабино крестьянка Пелагея Иванова Левашева | Богородицкая церковь
Смерть
01.07.1913
Причина смерти: от слабости
Похороны
Неизвестно