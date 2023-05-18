Мананникова (Черных) Анисья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Черных Андрей Иванович
Мать: Стефанида Стефановна
Бракосочетание
09.?.1906
Рождение ребёнка
08.08.1907
Сын: Мананников Пётр Александрович
Отец ребёнка: Мананников Александр Николаевич
Рождение ребёнка
16.08.1910
Сын: Мананников Павел Александрович
Отец ребёнка: Мананников Александр Николаевич
Рождение ребёнка
15.07.1912
Сын: Мананников Василий Александрович
Отец ребёнка: Мананников Александр Николаевич
Рождение ребёнка
19.07.1914
Сын: Мананников Илья Александрович
Отец ребёнка: Мананников Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно