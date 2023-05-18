Мананникова (Черных) Анисья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мананникова (Черных) Анисья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Черных Андрей Иванович

Мать: Стефанида Стефановна

Бракосочетание
09.?.1906

Муж: Мананников Александр Николаевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.08.1907

Сын: Мананников Пётр Александрович

Отец ребёнка: Мананников Александр Николаевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.08.1910

Сын: Мананников Павел Александрович

Отец ребёнка: Мананников Александр Николаевич

Рождение ребёнка
15.07.1912

Сын: Мананников Василий Александрович

Отец ребёнка: Мананников Александр Николаевич

Рождение ребёнка
19.07.1914

Сын: Мананников Илья Александрович

Отец ребёнка: Мананников Александр Николаевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно