Петрухненко Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1957
Дочь: Петрухненко Наталья Петровна
Отец ребёнка: Петрухненко Петр
Рождение ребёнка
28.11.1960
Дочь: Гречко Ольга Петровна
Отец ребёнка: Петрухненко Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петрухненко Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрухненко Анна Петровна
Отец ребёнка: Петрухненко Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петрухненко Петр