Петрухненко Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрухненко Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1957

Дочь: Петрухненко Наталья Петровна

Отец ребёнка: Петрухненко Петр

Рождение ребёнка
28.11.1960

Дочь: Гречко Ольга Петровна

Отец ребёнка: Петрухненко Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрухненко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрухненко Анна Петровна

Отец ребёнка: Петрухненко Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрухненко Петр

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