Кузнецова (Фокина) Екатерина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Александрович
Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область