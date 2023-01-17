Кузнецова (Фокина) Екатерина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Фокина) Екатерина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Александрович

Гавриловка 2-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
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