Заозёрская (Заозёрская) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заозёрская (Заозёрская) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1865

Дочь: Орнатская Елена Николаевна

Отец ребёнка: Заозёрский Николай

ул. Плеханова, д.15, кв.4 (место жит.)
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Скипетрова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Заозёрский Николай

Шлиссельбургский пр., д.1/3, кв.27 (место жит.)
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