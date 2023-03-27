Заозёрская (Заозёрская) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1865
Дочь: Орнатская Елена Николаевна
Отец ребёнка: Заозёрский Николай
ул. Плеханова, д.15, кв.4 (место жит.)
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Скипетрова Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Заозёрский Николай
Шлиссельбургский пр., д.1/3, кв.27 (место жит.)