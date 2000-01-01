Бескровная Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бескровная Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самокиш Василий Семенович

Отец ребёнка: Самокиш Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самокиш Алексей Семенович

Отец ребёнка: Самокиш Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самокиш Семен Семенович

Отец ребёнка: Самокиш Семен Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самокиш Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самокиш Георгий Семенович

Отец ребёнка: Самокиш Семен Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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