Рогачёв Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рогачёв Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербина (Рогачёва) Елена Александровна

Мать ребёнка: Рогачёва (Реденкова) Параскева Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогачёв Григорий Александрович

Мать ребёнка: Рогачёва (Реденкова) Параскева Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова (Рогачёва) Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Рогачёва (Реденкова) Параскева Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогачёва (Реденкова) Параскева Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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