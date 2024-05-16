Рогачёв Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербина (Рогачёва) Елена Александровна
Мать ребёнка: Рогачёва (Реденкова) Параскева Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогачёв Григорий Александрович
Мать ребёнка: Рогачёва (Реденкова) Параскева Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно